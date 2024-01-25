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棒協攜大魯閣推球員卡 有孫易磊王念好等球星

2024/1/25 16:01（1/25 16:21 更新）
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中華民國棒球協會與大魯閣25日舉辦「台灣棒球小英雄球員卡」記者會，宣布球員卡正式開賣，共有64名選手、教練參與球員卡發行，並與BRG鑑定單位配合，符合國際收藏的通用規格。中央社記者楊啟芳攝 113年1月25日
中華民國棒球協會與大魯閣25日舉辦「台灣棒球小英雄球員卡」記者會，宣布球員卡正式開賣，共有64名選手、教練參與球員卡發行，並與BRG鑑定單位配合，符合國際收藏的通用規格。中央社記者楊啟芳攝 113年1月25日
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（中央社記者楊啟芳台北25日電）中華棒協今天攜手大魯閣舉辦「台灣棒球小英雄球員卡」記者會，宣布球員卡上市，有3個層級共64名選手教練，其中包括已經成為職棒選手的孫易磊、王念好、胡孟智等人。

除了中華職棒推出球員卡，今年大魯閣攜手中華民國棒球協會，首度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，紀錄多名代表國家出賽U12、U15、U18三級國際棒球賽的光榮時刻。大魯閣表示，將把銷售利潤全數捐贈給棒協，回饋國內三級棒球。

大魯閣指出，球員卡的製作過程中，要逐一取得小球員與家長的同意授權與簽名，製作團隊跑遍全台，針對球員、家長、教練分別拜訪，甚至在國外的球員還透過郵寄書信往返，從概念發想到製作完成歷經5年。

這次共有64名選手、教練參與球員卡發行，有目前效力日職火腿隊的孫易磊、富邦悍將第1指名王念好、中信兄弟「小巨人」胡孟智；還有平鎮高中3名投手林維恩、王彥恩、陽念希，4名野手黃天賜、柯敬賢、徐紹予、張趙紘；以及穀保家商張峻瑋、陳睦衡等人。

U12名單中，值得關注的是入選最佳選手的2名小將，分別為最佳先發投手邱亞恩、最佳後援投手葉壘；U15值得關注的是華南青少棒MVP巫宏威，以及在亞洲棒球錦標賽冠軍戰中，攜手壓制日本打線的方紹齊、杜翊澤2任投手。

本次「台灣棒球小英雄球員卡」總發行量共計6萬包，每包6張球員卡，售價新台幣80元，與BRG鑑定單位配合，符合國際收藏的通用規格，今天起在全台大魯閣棒壘球打擊場正式開賣。（編輯：李亨山）1130125

中華棒協25日攜手大魯閣舉行「台灣棒球小英雄球員卡」記者會，宣布球員卡上市，共有3個層級共64名選手教練，圖為U12層級代表王聖穰（左）、林品佑（右）。中央社記者楊啟芳攝 113年1月25日
中華棒協25日攜手大魯閣舉行「台灣棒球小英雄球員卡」記者會，宣布球員卡上市，共有3個層級共64名選手教練，圖為U12層級代表王聖穰（左）、林品佑（右）。中央社記者楊啟芳攝 113年1月25日
大魯閣今年攜手中華民國棒球協會首度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，即日起在全台大魯閣棒壘球打擊場開賣，U15層級代表方紹齊（左起）、曾聖恩、杜翊澤25日現身記者會。中央社記者楊啟芳攝 113年1月25日
大魯閣今年攜手中華民國棒球協會首度推出「台灣棒球小英雄球員卡」，即日起在全台大魯閣棒壘球打擊場開賣，U15層級代表方紹齊（左起）、曾聖恩、杜翊澤25日現身記者會。中央社記者楊啟芳攝 113年1月25日
#王念好
#孫易磊
#棒協
#胡孟智
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