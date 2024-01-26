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爆米花冠軍戰連2屆延長賽決勝 合庫擊敗台電4連霸

2024/1/26 17:58（1/26 18:36 更新）
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合作金庫棒球隊26日在爆米花棒球聯盟與台灣電力棒球隊爭冠，兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局下合庫靠著再見失誤跑回致勝分、順利搶勝，完成4連霸。圖為合庫頒獎合照。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年1月26日
合作金庫棒球隊26日在爆米花棒球聯盟與台灣電力棒球隊爭冠，兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局下合庫靠著再見失誤跑回致勝分、順利搶勝，完成4連霸。圖為合庫頒獎合照。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年1月26日
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）爆米花棒球聯盟冠軍戰連2屆由合庫與台電爭霸，也都打到延長賽才分勝負，兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局下合庫靠著再見失誤跑回致勝分，以3比2搶勝、完成4連霸。

爆米花棒球聯盟賽事去年底12月20日開打，合作金庫棒球隊預賽戰績20戰全勝，昨天4強搶勝晉級冠軍戰，今天再與台灣電力棒球隊爭冠。

台電2局上1人出局後陳彥穎開轟、陽春砲幫助球隊先馳得點，3局下合庫追分，靠著觸身球保送、陳孝允安打推進，再靠著滾地球，陳毅宏敲出內野滾地球造成台電守備失誤、合庫跑回追平分。

合庫5局下再起攻勢，陳致語率先敲出安打、盜上二壘，2人出局後陳毅宏安打送回超前分，台電8局上再起攻勢，靠著接連安打、暴投扳平比數。

兩隊9局打完2比2僵持不下，突破僵局制延長賽10局上，台電沒能拿下分數，10局下合庫靠著犧牲觸擊、故意四壞保送攻占滿壘，陳毅宏敲出游擊方向滾地球，造成台電游擊手暴傳，合庫藉著失誤跑回致勝分、順利搶勝。

合庫後援投手許凱翔投1局沒被敲出安打、投出1次三振，無失分，拿下冠軍戰勝投；陳毅宏今天單場2安貢獻1分打點，兩次關鍵打席都造成對手失誤、幫助球隊搶分，拿下賽會最有價值球員（MVP）。

合庫亞錦賽國手高育瑋拿下打點獎和全壘打獎，投手王政浩拿下救援王，教練獎為合庫總教練王燕國。（編輯：陳政偉）1130126

爆米花棒球聯盟26日進行冠軍戰，合作金庫棒球隊與台灣電力棒球隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局下台電守備失誤讓合庫跑回致勝分，以2比3吞敗、連兩屆拿下亞軍。圖為台電頒獎合照。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年1月26日
爆米花棒球聯盟26日進行冠軍戰，合作金庫棒球隊與台灣電力棒球隊9局打完2比2僵持不下，延長賽10局下台電守備失誤讓合庫跑回致勝分，以2比3吞敗、連兩屆拿下亞軍。圖為台電頒獎合照。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年1月26日
#台電
#合庫
#爆米花棒球聯盟
#陳毅宏
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