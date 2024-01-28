PLG陳范柏彥末節轟14分 勇士擊退領航猿收2連勝

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天靠著陳范柏彥末節飆進4顆三分球、獨攬14分，率隊以106比83擊退桃園璞園領航猿，收下2連勝。

勇士洋將辛特力（Michael Singletary）昨天與福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）相撞，經診斷後為腓骨近端骨折、前下脛腓韌帶部分撕裂與三角韌帶發炎。勇士球團今天賽前宣布，經醫療團隊評估，辛特力需半石膏固定至少6週。

勇士今天在主場台北和平籃球館迎戰領航猿，上半場由41歲林志傑扛起球隊，領航猿則由半場獲得13分的盧峻翔撐起攻擊火力。

勇士半場結束以50比49領先，而領航猿洋將沃許本（Jason Washburn）次節因拇指受傷提前退場，也讓領航猿下半場陷入苦戰。

勇士洋將強森（Chris Johnson）第3節強攻禁區，搭配林志傑第3節尾聲飆進三分球，幫助球隊帶著11分領先進入決勝節。

勇士陳范柏彥末節開局不到3分鐘，個人連續在外線開火、獨攬8分，為球隊奠定雙位數領先優勢，勇士最終以23分差距迎接2連勝。

勇士洋將沛登（Justin Patton）攻下全隊最高16分，林志傑15分次之，陳范柏彥斬獲14分，全數集中在決勝節，而領航猿以盧峻翔貢獻20分最佳。

談到在決勝節挺身而出，陳范柏彥賽後接受轉播單位訪問時表示，「上去就是告訴自己做好準備，教練一直告訴我，在防守上要更加專注，進攻也沒有限制我什麼。」

另一場在高雄市鳳山體育館賽事，新北國王客場出戰高雄17直播鋼鐵人，儘管林書豪因左腳足底筋膜傷勢，確定缺席過年前賽事，國王仍在林書緯19分、7籃板、7助攻帶領下，以94比83迎接勝利，收下4連勝。（編輯：張雅淨）1130128

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士隊28日在主場台北和平籃球館交鋒桃園璞園領航猿，勇士隊林志傑上半場攻下12分，助隊暫時領先。中央社記者鄭清元攝 113年1月28日

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士隊28日在主場台北和平籃球館迎戰桃園璞園領航猿，吸引大批球迷到場力挺。中央社記者鄭清元攝 113年1月28日

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士隊28日在主場台北和平籃球館迎戰桃園璞園領航猿，中場啦啦隊熱情演出，炒熱現場氣氛。中央社記者鄭清元攝 113年1月28日

台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士隊28日在主場台北和平籃球館迎戰桃園璞園領航猿，萊爾富營運長陳建成（中）出席，在賽前為比賽進行開球。中央社記者鄭清元攝 113年1月28日