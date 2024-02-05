中職官方轉播平台CPBLTV開賣 早鳥優惠2277元

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（中央社記者謝靜雯台北5日電）中華職業棒球大聯盟35年賽季3月30日開打，台鋼雄鷹隊今年球季加入一軍賽事，中職重返一軍6隊規模，中職官方賽事轉播平台CPBLTV早鳥優惠整季新台幣2277元方案今天起開賣。

中職發布新聞稿表示，全季方案原價2377元，只要3月29日前訂購，享早鳥優惠2277元。

中職說，新球季賽程一日3地開打，透過CPBLTV收看官辦熱身賽、一軍例行賽、一軍季後賽（含總冠軍賽）、二軍例行賽、二軍總冠軍賽、中職明星賽及全賽事VOD通通看得到。

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