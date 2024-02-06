泰勒絲政治陰謀論 NFL總裁：無稽之談

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（中央社拉斯維加斯6日綜合外電報導）職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級盃」即將於11日開戰，與歌手泰勒絲有關的陰謀論卻傳得沸沸揚揚，遭NFL總裁古戴爾（Roger Goodell）斥為「無稽之談」。

第58屆超級盃（Super Bowl）將於2月11日在拉斯維加斯舉行，由堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）對決舊金山49人隊（San Francisco 49ers）並力爭衛冕。

法新社報導，然而酋長球星凱爾西（Travis Kelce）與流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）的男女朋友關係，卻成了右翼評論人士口中「超級盃勝負遭人動手腳」和「助美國總統拜登連任」的「證據」。

這些莫名其妙的理論，將凱爾西和泰勒絲的關係形容為「深層政府」（deep state）的心理戰，目的是讓今年的美國總統大選對拜登有利。福斯新聞（Fox News）在最近一次的討論中問道：「泰勒絲是五角大廈的資產嗎？」

與此同時，支持前總統川普的媒體人克里斯皮（Mike Crispi）最近宣稱：「每個人都知道泰勒絲和凱爾西在一起是假的，超級盃被動手腳了。不信的人就是瘋子。」

NFL總裁古戴爾對這些陰謀論很反感。他今天在拉斯維加斯忠實體育場（Allegiant Stadium）向記者發表談話時說，「說這是根據寫好的劇本走、根據事先安排的計畫去走，簡直是無稽之談。」

他說：「坦白說，這根本不值一提。」

古戴爾還挖苦說：「我編劇功力沒有那麼好。」

古戴爾倒是十分樂見凱爾西和泰勒絲交往對美式足球的影響。

自從泰勒絲本季稍早開始到場觀看凱爾西的比賽以來，在家看轉播的收視人口激增，且女性收視觀眾有所成長。

今年堪薩斯酋長在季後賽擊敗巴爾的摩烏鴉（Baltimore Ravens）一役，已成為美國聯盟（AFC）冠軍賽史上收視率最高的比賽。

古戴爾直誇泰勒絲不但「是出色的表演者」，還是「箇中翹楚」。

他說，「泰勒絲效應都是正面的」，還說凱爾西和泰勒絲「都是很棒的年輕人。他們看起來很幸福。她深諳娛樂事業，我認為這也是她熱愛NFL的原因。很高興她參與其間」。

「很明顯的這引發了轟動，促使另一批年輕球迷，尤其是年輕女性，會有興趣問『我們為什麼該看這個比賽？為什麼（泰勒絲）對這個比賽感興趣？』」

泰勒絲昨天在葛萊美獎頒獎典禮獲頒生涯第4座最佳年度專輯獎，是史上拿下這個獎項次數最多的藝人，寫下美國樂壇空前紀錄。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1130205