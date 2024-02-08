MLB小葛雷諾打贏薪資仲裁 獲破紀錄6.29億年薪

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（中央社多倫多7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB明星重砲小葛雷諾今天打贏薪資仲裁，確定今年的年薪將是他提出的1990萬美元（約新台幣6.29億元），打破經薪資仲裁拿下的最高薪紀錄。

美聯社報導，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和多倫多藍鳥走上薪資仲裁一途，原因是小葛雷諾希望獲得1990萬美元的年薪，但藍鳥只願給1805萬美元（約新台幣5.7億元）。

這次在薪資仲裁中獲勝，小葛雷諾打破西雅圖水手外野手耶南德茲（Teoscar Hernandez）1400萬美元（約新台幣4.4億元）的紀錄，成為經薪資仲裁獲得最高薪的球員。

3次入選明星賽的一壘手小葛雷諾，去年的年薪為1450萬美元（約新台幣4.58億元），他在上個球季繳出打擊率2成64、26支全壘打、94分打點的成績。他在2025年球季後將能成為自由球員。

小葛雷諾是名人堂（Hall of Famer）球星葛雷諾（Vladimir Guerrero）之子，他將於下個月滿25歲。小葛雷諾生涯至今5年都在藍鳥，有平均2成79的打擊率，一共揮出130支全壘打，共掃回404分打點。

小葛雷諾生涯至今表現最好的一季是在2021年，那一季他轟出48支全壘打並列大聯盟第1，有3成11的打擊率，並打進111分打點。他2022年獲得金手套獎（Gold Glove）；去年他追隨父親2007年在舊金山明星賽拿下全壘打大賽冠軍的腳步，於西雅圖進行的明星賽全壘打大賽中稱王。

今年的薪資仲裁至此，球員方面贏了6次、輸掉2次，目前還有10場仲裁要進行。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130208