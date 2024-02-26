黃子鵬被T-岡田擊球初速震撼 期待大巨蛋登板

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（中央社記者楊啟芳宮崎26日電）中職樂天桃猿隊黃子鵬昨天在交流賽對歐力士猛牛隊先發，投2局掉1分，是被T-岡田敲出陽春砲，黃子鵬今天直呼，有被對方的擊球初速震撼到，這次是用很珍惜的心態在對決。

桃猿隊昨天與日職歐力士猛牛隊交手，先發投手黃子鵬投2局被敲2支安打，失掉1分。黃子鵬昨天在第1局遇到二壘有人危機時，賞給明星球員森友哉三振，不過第2局被T-岡田（岡田貴弘）轟出陽春砲。最終桃猿隊以7比5擊敗歐力士隊。

談到昨天先發登板印象最深刻的打席，黃子鵬今天接受訪問時笑說：「還是被打全壘打那個打席，是一顆失投變化球，他的擊球初速、力道真的有讓我震撼到。」

至於三振掉森友哉，黃子鵬指出，「其實這種一次的對決不能代表什麼，但是整體而言從練習到比賽，能感受出來他們打者的擊球力道，是讓我這次交流賽最印象深刻的事情。」

這次來到宮崎雖然只有短短2場交流賽，分別對上軟銀鷹隊、歐力士隊，不過黃子鵬說：「是很難得的機會，可以對到日本一軍選手，我用很珍惜的心態去投，告訴自己要勇敢跟他們對決，才會知道自己落差在哪裡。」

桃猿隊接下來在3月3日將於台北大巨蛋與讀賣巨人隊全一軍陣容交手，預計黃子鵬會登板。他表示，「也是珍惜，這樣的機會不知道下次是什麼時候，自己一定要珍惜。」

談到印象最深刻的巨人球員，黃子鵬提到，以前就讀文化大學時期曾經去看過高橋由伸的引退賽，那場高橋由伸、坂本勇人都開轟，「是很棒的體驗，如果有機會跟坂本勇人對決到的話自己要珍惜，而且能夠在大巨蛋遇到這麼強的球隊，真的是非常好的機會。」（編輯：李亨山）1130226