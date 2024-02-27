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陳世展木棒聯賽先發率東體搶勝 當爸爸生日禮物

2024/2/27 17:14（2/27 17:36 更新）
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112學年度高中木棒聯賽台東體中下勾投手陳世展（右）27日排名賽先發6局僅失1分，率隊擊敗大理高中，也兌現與爸爸、東體棒球隊後援會會長陳盈明（左）約定，拿勝投送他當生日禮物。（球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年2月27日
112學年度高中木棒聯賽台東體中下勾投手陳世展（右）27日排名賽先發6局僅失1分，率隊擊敗大理高中，也兌現與爸爸、東體棒球隊後援會會長陳盈明（左）約定，拿勝投送他當生日禮物。（球隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年2月27日
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（中央社記者謝靜雯嘉義27日電）高中木棒聯賽台東體中今天排名賽與大理高中交手，台東體中下勾投手陳世展先發6局僅失1分好投，率隊以3比1搶勝，陳世展兌現與爸爸約定，拿勝投送爸爸當生日禮物。

台東體中上屆木棒聯賽拿下季軍、為隊史最佳成績，112學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事8強就碰上平鎮高中，吞敗止步、落入排名賽，今天與大理高中交手，台東體中派出下勾投手陳世展先發。

陳世展首局讓對手3上3下，2局被首名打者敲出二壘打、但力守不失分，4局再有危機，單局被敲3支安打失掉1分，及時回穩、沒有多掉分數。

陳世展今天總計用86球投6局，被敲出6支安打，投出2次三振、1次保送，失掉1分責失分、拿下勝投。

陳世展的爸爸陳盈明是台東體中棒球隊後援會會長，此次木棒聯賽全程到場支持，今天過生日、兒子兌現承諾拿勝投送他當生日禮物。

台東體中開賽就有攻勢，1局下靠著保送、盜壘、犧牲觸擊，2人出局後馬承恩安打送回第一分，3局下再靠著林泊廷、林浩震接連安打，馬承恩三壘打再添2分保險分，馬承恩單場2安包辦3分打點、表現也很亮眼。

台東體中今天搶勝，明天將與美和中學爭最佳第5名成績，另外7、8名排名賽則由玉里高中與大理高中交手。（編輯：李亨山）1130227

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