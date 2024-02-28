古定玄埋伏8棒建功拿打擊獎 助穀保木棒聯賽奪冠

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（中央社記者謝靜雯嘉義28日電）高中木棒聯賽冠軍戰穀保家商高二野手古定玄建功，4局關鍵安打送回2分、幫助球隊翻轉戰局，助隊完成2連霸；古定玄埋伏後段棒次攻擊穩定輸出，也拿下打擊獎第2名。

112學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰穀保家商前3局打完0比1落後，4局下反攻，古定玄關鍵安打、一棒送回2分幫助球隊翻轉戰局，穀保家商終場以2比1搶勝、拿下隊史木棒聯賽第7冠。

古定玄原本的守備位置是捕手，升上高二後自請多練外野、多個位置多個機會，也因為有打擊實力，教練團希望借重他的攻擊能力，此次讓他以外野手身分出賽、關鍵時刻有表現。

古定玄表示，4局得點圈有人機會上場打擊，沒有特別緊張，相信自己、大膽一點，有觀察到平鎮今天先發投手林維恩控球沒有很準確，多是直球為主，抓準直球攻擊、看球打球，很開心可以關鍵時刻打出安打。

古定玄埋伏8棒適時建功，也以打擊率5成65拿下打擊獎第2名，他笑說後段棒次可以有比較好的球攻擊，但希望穩定度可以更好，自評與其他好手還有一段距離，適應投手的速度還可以更快。

穀保家商完成木棒聯賽2連霸，包辦前打擊獎3名，依序為張乙安（5成91）、古定玄和陳睦衡（5成31），打點獎為平鎮高中徐紹予，穀保何品室融拿下全壘打獎，投手獎為鶯歌工商徐翔聖，MVP為穀保先發投手張峻瑋。

最佳9人投手獎為徐翔聖、捕手為穀保李安家，一壘手為徐紹予、二壘手為張乙安、三壘手平鎮王興楷、游擊手普門中學林劭威，外野手3人為平鎮胡振利、普門柯皓鈞、穀保何品室融，指定打擊為陳睦衡。

大會投手MVP為平鎮哀宥宇、野手MVP為穀保許子謙，最佳教練獎為穀保鄭志強、楊孝承和李家寶。（編輯：吳協昌）1130228