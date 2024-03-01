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邁阿密網球賽 錦織圭傷後復出獲外卡

2024/3/1 14:39
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（中央社東京1日綜合外電報導）邁阿密網球公開賽（Miami Open）即將在美國時間3月20日開打，賽會2月29日宣布日本好手錦織圭已獲得外卡資格。他若如期參加，將是睽違約8個月回歸賽事。

34歲的錦織圭曾經高居世界排名第4，不過近年受到傷勢困擾，曾在2022年1月接受髖關節手術後暫停參加巡迴賽。

儘管他於2023年6月重返賽場，闖進去年7月的亞特蘭大公開賽（Atlanta Open）8強，但是在比賽期間左膝受傷後，缺席去年的美國網球公開賽和當季其他比賽。

2024年邁阿密網球公開賽即將於美國時間3月20日至31日舉行。

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賽會2月29日同時宣布，除了錦織圭之外，其他3名不同世代的女子網球好手也獲得外卡資格，包含奪下7個大滿貫賽冠軍的43歲美國名將大威（Venus Williams）、曾在2018年澳網封后的33歲丹麥選手瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki）。

而21歲的英國網球好手拉杜卡努（Emma Raducanu），2021年曾爆冷在美國網球公開賽封后，2023年賽季因為傷勢缺席許多賽事，這次也獲得今年邁阿密網球公開賽的外卡資格。（譯者：楊惟敬/核稿：嚴思祺）1130301

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