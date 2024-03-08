自由車環台賽馮俊凱角色轉換 代表日本車隊參賽

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（中央社記者黃巧雯台北8日電）國際自由車環台公路大賽首站10日將登場，台灣隊5虎將改由盧紹軒、杜志濠領銜，而昔日隊長馮俊凱改代表日本車隊參賽，馮俊凱今天表示，不排斥兩隊合作可能性，但也強調終點前就是各憑本事。

2024國際自由車環台公路大賽將於3月10日至14日舉行，今年賽事被國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，來自全球38個國家、24支隊伍，共計205名菁英選手來台競輪。

台灣隊今年陣容有老將也有新面孔，包括第7次參加環台賽的盧紹軒、旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、團隊戰術經驗豐富的吳之皓，以及新生代好手張誌盛和李冠賢組成。

台灣隊教練黃顯熙表示，賽前大概已做4次、12站模擬訓練，集結包括馮俊凱在內，台灣衝刺、爬坡約20名好手參加，訓練強度接近環台賽，他希望，經歷這段時間集訓後，台灣隊在強敵環伺下，能在逆勢中求發揮。

馮俊凱以往在台灣隊扮演穩定軍心的隊長角色，今年代表日本宇都宮車隊參賽，這也是生涯他第2次代表國外車隊參賽，談到角色轉換，他坦言，以往在台灣隊壓力會較大，畢竟會較受關注。

今年環台賽多達6支的二級職業車隊參加，也讓台灣隊面臨考驗，馮俊凱並不擔心台灣隊表現，他認為，今年台灣隊部分成員經驗豐富，「我想有紹軒、志濠在，應該不是太大問題。」

談到與馮俊凱之間兩隊合作的可能性，台灣隊長盧紹軒表示，應該是不會，「他滿有職業道德。」

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相較之下，馮俊凱抱持著開放的態度，他強調，將視比賽情況，「如果今天兩隊是一起突圍，一定是合作，不過終點前當然大家是各憑本事。」

環台賽共分5站，分別為台北市站、桃園市站、浪漫台三線站、南投縣站及高雄市站，總距離為666.64公里，路線將由北向南移，首站10日登場台北市站的繞圈賽，將從市政府出發直行，並繞行至景福門後折返，每圈約10.4公里，今年將繞行8圈，共計83.2公里。（編輯：陳政偉）1130308