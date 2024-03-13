日本春季甲子園18日開幕 睽違5年開放選手練習

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本年度高中棒球盛會春季甲子園將於3月18日開幕，過去因COVID-19疫情未開放選手先行入場的「甲子園練習」，今天睽違5年「復活」，選手對能進入球場實地練習都非常開心。

日本日刊體育報導，第96屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）將於3月18日開幕，主辦單位今天睽違5年讓參賽球隊先行進入兵庫縣西宮市的阪神甲子園球場練球。

滋賀縣的近江高校率先入場練習，選手們在內外野散開，場內迴盪巨響，近江陣中高三王牌右投西山恒誠也站上投手丘練投。

西山雖然去年夏天也曾登板，但今天是第一次在甲子園球場練習。他說，「實際感受湧現，這是第一次進行甲子園練習，很高興我們能盡情使用甲子園球場」。

已連續4年出賽的甲子園「常客」敦賀氣比高校，同樣在今天進場練習。43歲的球隊監督東哲平說，儘管昨天已在開會時跟球員說明球場形狀等事項，但最想做的就是實際進場練習，「有沒有甲子園練習是截然不同的」，對主辦單位恢復讓球隊先行進場練習表示歡迎。

甲子園練習的目的是讓出賽選手能實際確認場地狀況等，主辦單位今明兩天將讓出賽的32所學校選手，能各自在甲子園球場進行每校30分鐘的練習。

春季甲子園過去受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐影響，2020年停辦一屆，雖然2021年恢復舉辦，但到2023年都沒有開放甲子園練習，所以今年是從2019年以來睽違5年再度開放。

每日新聞日前報導，適逢大會創立100年的第96屆春季甲子園，8日已完成分組賽事抽籤，開幕戰將由八戶學院光星高校出賽關東第一高校。

今年挑戰奪下隊史第5座春子甲子園冠軍的大阪桐蔭高校，將在第5天的第2場比賽對上北海高校；挑戰史上第4所完成冠軍連霸的去年冠軍山梨學院高校，將在第3天的第2場比賽對戰京都外大西高校。

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在今年元旦能登半島地震受到重創的石川縣出賽學校部分，拿到去年秋季明治神宮大會冠軍的星稜高校，將在第1天第2場比賽出賽「21世紀名額」的田邊高校。日本航空高校石川將在第6天的第1場比賽，對決常總學院高校。

青森山田高校隊長橋場公祐經抽籤決定將在開幕日代表選手宣誓。今年大會從18日開幕後包括兩天休息日在內，預計進行13天賽程。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130313