NBA獨行俠葛佛連進33球 只差2球追上張伯倫

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）美國職籃NBA獨行俠今天以109比99擊敗少了柯瑞、葛林的勇士，而葛佛5投全中、得10分，加上過去4戰，已連續投進33顆球，躍居歷史第2，只差2球就能追上名人堂球星張伯倫所保有聯盟紀錄。

現年25歲的葛佛（Daniel Gafford）2019年選秀會第2輪被芝加哥公牛選中，後來被交易到華盛頓巫師，2月才來到達拉斯獨行俠。

葛佛在對戰金州勇士之前，過去4場比賽都未失手，已連續命中28球，今天透過與隊友唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）擋拆配合，再度展現極高的進攻效率，5投全中、進帳10分，外加6籃板以及本季新高的7阻攻。

葛佛今天將連續進球數推升至33球，先是超越張伯倫在1967年締造的連續投進32球紀錄，躍居史上第2，而聯盟紀錄連進35球，同樣是由張伯倫在1967年寫下。

葛佛有機會在明天對戰奧克拉荷馬雷霆比賽追上、甚至超越這項高懸57年紀錄，他表示，「我試著告訴自己不要想太多，如果我做到了，那很好，我當然會慶祝，但更重要的是，我想要贏得比賽。」

獨行俠今天儘管贏球，但是陣中球星唐西奇因左腿筋痠痛提前退場，出賽30分鐘，拿下21分、3籃板、9助攻，中斷個人連7場大三元紀錄。

至於勇士球星柯瑞（Stephen Curry）因右腳踝扭傷，連續3場比賽缺陣，葛林（Draymond Green）也因背部不適高掛免戰牌。

勇士包括今天在內，近3場戰績1勝2敗，目前在西區排名第10，與第9名的洛杉磯湖人之間僅有1場勝差，兩隊將在17日交鋒，屆時有可能會影響附加賽排名。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「柯瑞應該會前往洛杉磯與球隊會合，希望能在對戰湖人比賽上場。」（編輯：張雅淨）1130314