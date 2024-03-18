中職熱身賽話題多 扣除大巨蛋場均人數大幅成長

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中華職棒官辦熱身賽不僅2場台北大巨蛋比賽票房亮眼，前11戰打完，即使扣除大巨蛋人數，場均觀眾1977人，比去年首週官辦熱身賽場均觀眾成長44.73%。

中華職棒35年賽季將於30日開打，從官辦熱身賽13日起開打話題不斷，除了看新軍台鋼雄鷹隊官辦熱身賽表現，16、17日首度在台北大巨蛋安排熱身賽也是焦點。

16日首場官辦熱身賽吸引1萬9898人進場，刷新中職官辦熱身賽紀錄，原紀錄為7068人，17日比賽湧入1萬6330名觀眾入場，2天觀眾人數合計為3萬6228人，連2戰熱身賽觀眾人數都寫紀錄。

根據官方統計，2024年官辦熱身賽首週共11場賽事進場總人數為5萬4022人、場均4911人，扣除兩場大巨蛋觀眾人數後，進場總人數為1萬7794人、場均1977人。

對照2023年官辦熱身賽前11場賽事總進場人數為1萬5027人、場均1366人，即使不算大巨蛋觀眾人數，首週場均較2023年成長44.73%。（編輯：李亨山）1130318