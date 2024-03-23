中職35年開季宣傳 喊出口號REGEN再創顛峰

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒今天舉辦開季宣傳活動，喊出年度口號「REGEN再創顛峰」，象徵歷經多年再度重返6隊局面，聯盟及各球團將持續引領台灣棒球向前，朝著永續經營、再創下一個職棒顛峰時代。

中華職棒邁入第35年，今年以「永續」為主軸，「社會永續」作為目標，期望運用棒球的社會影響力，帶動周邊產業，中華職棒本著熱愛棒球的初心，承載著數萬球迷對棒球無可取代的回憶與精神價值，期望能將這股精神與夢想傳承下去，秉持創立初衷「取之於社會，用之於社會」的回饋心態，盡到社會責任及「永續經營」。

今天在台北市兒童新樂園舉行開季宣傳活動，年度口號「REGEN再創顛峰」的REGEN是英文REGENERATION（再生）的縮寫。

中職會長蔡其昌致詞表示，今年將正式在一軍戰場看到6隊交戰，這是球迷期待已久的盛況，接下來還會繼續推動棒球運動，讓喜愛棒球的人變多，也呼籲球迷一定要多多進場為球員加油，為迎接新賽季的到來，3月25日晚上可以在台北101大樓看到最特別的中職35年點燈，歡迎球迷朋友一起見證中華職棒首次101點燈。

6隊球星齊聚樂園並立下今年目標，味全龍隊投手曹祐齊期許今年拿到更多勝場，球隊邁向2連霸；樂天桃猿投手陳克羿則希望能穩定出賽，今年要比去年更進步；統一7-ELEVEn獅捕手陳重羽認為身體健康最為重要。

去年拿下新人王的中信兄弟投手鄭浩均在記者會現場特別獻唱幾句給球迷朋友，炒熱現場氣氛，談到目前的傷勢，鄭浩均說目前在復健中，希望在下半季的時候能夠順利復出。

富邦悍將投手江少慶在去年球季結束開刀，現在也持續在復健，希望能儘快調整好狀態，回到賽場上見到大家；而去年在二軍拿下雙冠王的台鋼雄鷹投手陳柏清，希望在一軍穩定出賽、身體健康。（編輯：陳政偉）1130323