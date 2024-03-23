更多編輯台推薦新聞：
莫斯科音樂廳恐襲60死 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐襲60死 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展
文化

鵝鑾鼻燈塔升格國定古蹟 「東亞之光」見證141年重大歷史發展

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速
生活

匝道畫虛線能防肇事？新式標線營造錯覺降低車速

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看
產經

央行意外升息半碼 台灣為何不跟隨全球降息趨勢？QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職
首頁 / 運動

中職35年開季宣傳 喊出口號REGEN再創顛峰

2024/3/23 16:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中華職棒今天舉辦開季宣傳活動，喊出年度口號「REGEN再創顛峰」，象徵歷經多年再度重返6隊局面，聯盟及各球團將持續引領台灣棒球向前，朝著永續經營、再創下一個職棒顛峰時代。

中華職棒邁入第35年，今年以「永續」為主軸，「社會永續」作為目標，期望運用棒球的社會影響力，帶動周邊產業，中華職棒本著熱愛棒球的初心，承載著數萬球迷對棒球無可取代的回憶與精神價值，期望能將這股精神與夢想傳承下去，秉持創立初衷「取之於社會，用之於社會」的回饋心態，盡到社會責任及「永續經營」。

今天在台北市兒童新樂園舉行開季宣傳活動，年度口號「REGEN再創顛峰」的REGEN是英文REGENERATION（再生）的縮寫。

中職會長蔡其昌致詞表示，今年將正式在一軍戰場看到6隊交戰，這是球迷期待已久的盛況，接下來還會繼續推動棒球運動，讓喜愛棒球的人變多，也呼籲球迷一定要多多進場為球員加油，為迎接新賽季的到來，3月25日晚上可以在台北101大樓看到最特別的中職35年點燈，歡迎球迷朋友一起見證中華職棒首次101點燈。

6隊球星齊聚樂園並立下今年目標，味全龍隊投手曹祐齊期許今年拿到更多勝場，球隊邁向2連霸；樂天桃猿投手陳克羿則希望能穩定出賽，今年要比去年更進步；統一7-ELEVEn獅捕手陳重羽認為身體健康最為重要。

去年拿下新人王的中信兄弟投手鄭浩均在記者會現場特別獻唱幾句給球迷朋友，炒熱現場氣氛，談到目前的傷勢，鄭浩均說目前在復健中，希望在下半季的時候能夠順利復出。

富邦悍將投手江少慶在去年球季結束開刀，現在也持續在復健，希望能儘快調整好狀態，回到賽場上見到大家；而去年在二軍拿下雙冠王的台鋼雄鷹投手陳柏清，希望在一軍穩定出賽、身體健康。（編輯：陳政偉）1130323

#中華職棒
#中職
#蔡其昌
#鄭浩均
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.206