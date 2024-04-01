T1特攻戰神前進大巨蛋 兩場預售票皆賣破1.3萬張

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（中央社記者陳容琛台北1日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻將在13、14日與台北戰神前進台北大巨蛋舉行例行賽，目前預售票皆已突破1萬3000張，屆時有望吸引破萬人進場。

這是台灣史上首度有籃球比賽進軍大巨蛋開打，T1聯盟也配合調整賽程，在雙北市政府大力支持下，特攻與戰神攜手舉辦「雙北反毒籃球賽」，採取沒有主、客場的方式，一起分擔所有開銷、支出及最終的收入，而單場總座位數約1萬5000席。

在場地規劃上，整座籃球場將建置在B2層棒球場的投手丘到本壘板之間的區域，最底層會先鋪上防護墊，接著鋪上地毯，最後才是籃球專用的木地板，預計整個工時需要72小時才能架設完成。

比賽當天外野不會開放，內野區觀眾席則開放一、三壘側，而籃球場邊將搭設特製的看台區，讓球迷可以近距離感受在大巨蛋裡打籃球的魅力。

特攻與戰神今天透過新聞稿表示，自3月中旬開放購票至今，目前13、14日兩場賽事的預售票皆已突破1萬3000張，屆時有望吸引破萬人進場，締造台灣籃球史上頭一遭，並持續號召球迷一同「攻戰大巨蛋」。（編輯：張雅淨）1130401