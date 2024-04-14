T1戰神曹薰襄攻本季最高分 讚大巨蛋場地棒

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（中央社記者黎建忠台北14日電）T1台北戰神後衛曹薰襄今天在台北大巨蛋第2戰，攻下本季最高的20分外帶8助攻，幫助球隊輕取中信特攻。他賽後開心地說：「生涯從沒在這樣的場地打過，不論軟、硬體都超棒的。」

T1職業籃球聯盟台北戰神和新北中信特攻連2天在台北大巨蛋激戰，曹薰襄昨天在首戰雖然攻下14分、5助攻，但上半場僅5投1中，拿下2分、送出1助攻，戰神也早早被對手拉開差距。

雙方今天再度交手，曹薰襄開賽就全神貫注，上半場9投6中拿下17分、送出4助攻，第3節還投進幸運的壓哨球，全場20分也是他本季新高；今天賽前，曹薰襄本季平均8.4分、3.6次助攻。

曹薰襄賽後接受媒體聯訪時說，上半場感覺不錯，運氣也不錯，能幫助球隊獲得這關鍵的1勝，距離季後賽更近一步，也能幫助全隊在季後賽的信心。

談到2場在大巨蛋的比賽，曹薰襄笑說：「我的球員生涯從沒在這麼棒的場地打過，學生時期也沒進過小巨蛋，所以這2天都是用盡生命在打球，這裡真的不論軟、硬體設備都超級好的。」

隊友林秉聖透露，2場大巨蛋賽前開打前，曹薰襄還主動找他一起加練，「第1天我們練球結束後，曹薰襄就找我一起多練一些，我想這就是職業球員的自覺，自己要給自己多一些壓力才會進步」。（編輯：管中維）1130414