亞洲盃5人制棒球因雨延賽 台灣拚連霸爭世界盃門票

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）亞洲盃5人制棒球賽今天賽程因雨延賽，台灣隊明天單日2戰，上午4強先與中國隊爭冠軍戰門票，順利的話下午直接爭冠。台灣要拚世界盃門票，也力拚完成2連霸。

2024年第2屆亞洲盃5人制棒球賽在韓國首爾舉行，台灣隊預賽依序擊敗馬來西亞、新加坡、韓國，全勝分組排名第1，昨天複賽擊敗香港隊、取得4強門票，原訂今天早上要跟中國隊交手，爭取冠軍戰門票，但因雨延賽。

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大會下午召開會議討論賽程調整後，改為明天單日2戰，2場4強賽於早上舉行，台灣與中國交手，日本與韓國交手，接著當地時間下午2時起，敗隊先打季軍戰、接著勝隊打冠軍戰，亞洲盃前3名球隊將取得晉級10月7日至12日在香港舉行的世界盃資格。

台灣隊在2022年首屆亞洲盃5人制棒球賽冠軍戰擊敗日本，此次要挑戰2連霸，最大的敵人預期也將是日本，日本目前為止也是全勝之姿。（編輯：張雅淨）1130415