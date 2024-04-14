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亞洲盃5人制棒球賽 日本隊送加油布條盼台克服地震

2024/4/14 13:39（4/14 14:01 更新）
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2024年亞洲盃5人制棒球賽13日起在韓國首爾開打，日本隊特別製作加油布條給台灣隊，用中、日文寫上「一起加油吧」，盼台灣可以克服地震，共同迎向美好未來。圖為台日球員合影。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年4月14日
2024年亞洲盃5人制棒球賽13日起在韓國首爾開打，日本隊特別製作加油布條給台灣隊，用中、日文寫上「一起加油吧」，盼台灣可以克服地震，共同迎向美好未來。圖為台日球員合影。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年4月14日
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（中央社記者謝靜雯新北14日電）亞洲盃5人制棒球賽在韓國舉行，場上競技、場外也有超越勝負的友誼，日本隊送上加油布條給台灣隊，勉勵台日一起加油，盼台灣可以克服地震、一同迎向美好未來。

2024年亞洲盃5人制棒球賽13日起在韓國首爾開打，台灣隊此次由總教練林柏佑領軍，要力拚亞洲盃2連霸。

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日本隊預賽與台灣分在不同組，但預期將是台灣爭取連霸最大的假想敵，日本隊預賽3戰全勝、為B組第1名，台灣隊今天早上擊敗韓國隊，預賽也是3戰全勝、排名A組第1名，按照賽制安排，台日有可能在冠軍戰碰頭。

場上競技、場下球員彼此互動熱絡，日本隊知道台灣4月3日花蓮發生大地震，特別製作加油布條，用中、日文寫上「一起加油吧」。日本隊球員也用中文在布條寫上為台灣加油的文字，包括「我們是台灣的盟友，祝美好的未來」等文字，希望台灣能克服地震。（編輯：張雅淨）1130414

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