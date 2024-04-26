班凱羅狂砍31分 魔術痛擊騎士季後賽扳回一城

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（中央社奧蘭多25日綜合外電報導）2022年NBA選秀狀元班凱羅今天狂砍31分，並抓下14個籃板，助魔術一路領先，最終輕鬆以121比83痛擊騎士，在季後賽首輪扳回一城，但目前在系列賽仍以1比2落後。

美國職籃NBA季後賽首輪7戰4勝制系列賽，以0比2落後的奧蘭多魔術今天回到主場與克里夫蘭騎士打第3戰。

魔術表現脫胎換骨，首節31比21領先達兩位數。除此之外，騎士在客場找不到準星，上半場在三分線外的表現慘不忍睹，18次出手只投進3球，命中率僅1成67，讓魔術半場打完後就以61比45領先。

下半場開打後，魔術把領先越拉越開，先是在班凱羅（Paolo Banchero）飆進一個後撤步的三分球後，領先超過20分；之後又在薩格斯（Jalen Suggs）砍進一記三分彈後，領先突破30分。靠著第3節35比16的猛烈攻勢，魔術一口氣將比分拉開，也讓勝負就此沒有懸念。

魔術今天獲勝，在系列賽仍以1比2落後，不過接下來將繼續在主場作戰，有機會在家扳平戰局。

此役魔術投籃命中率5成11，優於騎士的3成9，搶下51個籃板比騎士多19個，8次失誤也比騎士少6個，都是能夠贏得比賽勝利的關鍵。

班凱羅此役轟下全場最高31分，並抓下全場最多14個籃板；薩格斯11投9中攻下24分；法蘭茲．華格納（Franz Wagner）以5成投籃命中率拿下16分；替補的傅爾茲（Markelle Fultz）、安東尼（Cole Anthony）分獲11分、10分。

騎士的艾倫（Jarrett Allen）拿下15分、8籃板；板凳出發的勒佛特（Caris LeVert）也攻下15分；密契爾（Donovan Mitchell）、莫布里（Evan Mobley）分別獲得13分、10分。（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1130426