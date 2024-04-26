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桃猿「回家」首戰因雨延賽 桃園球場排水有成效

2024/4/26 14:47（4/26 14:56 更新）
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中職樂天桃猿隊26日本來要回桃園棒球場比賽，受到大雨影響，中職宣布延賽，不過桃園球場經過整修，大雨之下排水明顯比過往改善。中央社記者楊啟芳攝 113年4月26日
中職樂天桃猿隊26日本來要回桃園棒球場比賽，受到大雨影響，中職宣布延賽，不過桃園球場經過整修，大雨之下排水明顯比過往改善。中央社記者楊啟芳攝 113年4月26日
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（中央社記者楊啟芳台北26日電）中職樂天桃猿隊今天本來要終於「回家」比賽，受到大雨不斷影響，中職宣布今天桃園、新莊棒球場賽事皆因雨延賽，不過桃園球場經過整修，今天大雨之下排水明顯比過往改善。

桃園棒球場從去年底開始進行優化工程，包括「場地排水及噴灌系統改善」、「夜間照明系統優化」、「外野看台地坪及座椅更新」，不過因工程延宕趕不上開季，導致樂天桃猿隊「流浪主場」。近期經過中職場勘、測試賽後，確定於今天開始可以在桃園棒球場進行比賽。

不過本週全台雨勢不斷，今天桃園棒球場週邊也下起大雨，聯盟在下午即宣布，在樂天桃園棒球場由台鋼雄鷹與樂天桃猿隊交手的賽事，受到雨勢影響無法進行比賽，將延至6月20日18時35分原場地樂天桃園棒球場進行補賽。

之前桃園棒球場一直有排水不佳的問題，這次優化工程的重點項目就是將場內的土全面開挖，重新整理透水層再重新鋪種草皮，希望能夠提升球場排水效率，今天雖然大雨不斷，不過短暫雨停時，可看出排水效率明顯比過往改善。

此外，今天在新莊棒球場由味全龍對上富邦悍將的賽事，場地因大雨積水不適合進行比賽，聯盟決定延賽，本場賽事將延期於原場地舉行，移至補賽週進行補賽，延賽日期未定。（編輯：陳政偉）1130426

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