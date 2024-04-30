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世界中學生排球錦標賽 台灣女排奪亞軍

2024/4/30 21:50（4/30 22:01 更新）
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台灣小將參加在塞爾維亞舉行的2024年世界中學生排球錦標賽，女生組由台中市東山高中代表、拿下亞軍，男生隊由3所高中共組聯隊、榮獲第4名，代表團成員30日返抵台灣，在機場合影留念。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年4月30日
台灣小將參加在塞爾維亞舉行的2024年世界中學生排球錦標賽，女生組由台中市東山高中代表、拿下亞軍，男生隊由3所高中共組聯隊、榮獲第4名，代表團成員30日返抵台灣，在機場合影留念。（高中體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年4月30日
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（中央社記者黃巧雯台北30日電）台灣小將日前出征在塞爾維亞舉行的2024年世界中學生排球錦標賽傳出捷報，女生組由台中市東山高中代表參賽，拿下亞軍，男生隊由華僑高中、麥寮高中及內湖高中共組聯隊，獲得第4名。

台灣隊日前前往塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）參加2024年世界中學生排球錦標賽締造佳績，並在今晚返抵台灣。

今年世界中學生排球錦標賽男生組、女生組各有28隊、27隊參賽，台灣男排2戰全勝，而女排1勝1敗，分別以分組第1、2名晉級16強。

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台灣女排在排名賽出戰荷蘭、挪威以及地主塞爾維亞2，皆順利過關，直闖冠軍戰，面對身材及技術兼具的法國2，台灣隊雖在第3局追近比分，仍無法挽回局勢，最終以亞軍作收。

另外，台灣男排在排名賽一連擊敗保加利亞、希臘，可惜4強賽以2比3敗給伊朗，季軍戰又碰上防守如鐵壁般的土耳其隊，台灣小將雖試圖突破防線、咬住比數，最終仍吞敗，名列第4名。（編輯：李亨山）1130430

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