T1總冠軍賽24日開打 前2戰門票晚間開賣

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃T1聯盟台啤永豐雲豹5月24日將與台北戰神在桃園巨蛋展開7戰4勝制總冠軍賽首戰，雲豹系列賽握有4場主場優勢，球團今天宣布，前2戰主場門票晚間6時全面開賣。

雲豹本季例行賽排名第2，季後賽首輪與高雄全家海神交手，雲豹擁有前美國職籃NBA球星卡森斯（DeMarcus Cousins）助陣，加上土洋戰力整合到位，以直落3橫掃對手，早在5月10日就結束首輪賽事。

另一邊台北戰神與衛冕軍新北中信特攻則是鏖戰5場比賽，直到14日才分出勝負，由戰神爆冷搶下總冠軍賽門票。

由於本季雲豹、戰神分別與P.LEAGUE+桃園璞園領航猿、台北富邦勇士共用主場，在兩邊賽程密集情況下，T1聯盟直到昨晚才公布總冠軍賽賽程，賽制安排為「2-2-1-1-1」，本季總冠軍最快6月1日出爐，最晚6月7日底定。

雲豹擁有第1、2、5、7場主場優勢，而戰神3場主場將安排在台北籃球館進行，系列戰首戰將於5月24日開打，休兵1天後，兩隊26日再戰。

雲豹球團今天發布新聞稿宣布，前2戰主場預售票將於今晚6時全面開賣，購票平台包括KKTIX及全台全家便利商店。

其中，雲豹主場門票最貴為特釀一排新台幣5000元，最便宜為經典區300元。（編輯：李亨山）1130518