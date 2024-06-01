平野惠一「跨欄」阻衝突引熱議 笑問是討論腿短嗎

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（中央社記者謝靜雯台北1日電）中信兄弟今天與味全龍隊交手，先發投手猛登6局下因好球帶與主審口角，兄弟總教練平野惠一「跨欄」衝上場阻止衝突，聽到引起熱議，平野惠一笑問：「是討論我腿短嗎？」

中華職棒中信兄弟隊今天在台北大巨蛋與味全龍隊交手，6局上打完以6比1領先，6局下兄弟先發投手猛登（Daniel Mengden）續投，2人出局後面對龍隊陳品捷打席，3壞球後1顆偏高的球還是沒有受到主審青睞形成保送。

猛登當下情緒不滿、朝著主審的方向念念有詞，主審也一度要往投手丘走，兄弟隊總教練平野惠一從休息區「跨欄」衝上場安撫主審情緒，沒讓衝突擴大，隨後也把猛登換下場。

猛登今天總計用106球投5.2局，被敲出4支安打，投出6次三振、4次四死球保送，失掉1分責失分，率隊以7比3搶勝，也奪下個人本季第5勝。

平野惠一賽後受訪表示，當下怕猛登會被主審趕出場，雙方都處於情緒比較興奮的狀態，所以要想辦法讓他們冷靜下來。

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台北大巨蛋的休息區前護欄不矮，平野惠一笑說，當下如果走樓梯會來不及，沒有多想瞬間決定「跨」進場內，也笑說：「我比較矮、腿很短，沒有這麼好跨。」聽到這個比賽插曲引起熱議，他也笑問：「是在討論我的腿很短嗎？」

撇除今天猛登因不滿好球帶與主審的口角衝突，平野惠一認為猛登雖有幾局遇到危機，但都有守下來，盡量壓低失分，是今天做得好的部分。（編輯：龍柏安）1130601