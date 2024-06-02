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龍隊台北大巨蛋5場主場 累積破10萬觀眾入場

2024/6/2 20:25
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（中央社記者謝靜雯台北2日電）中華職棒味全龍隊台北大巨蛋主場球迷很捧場，今天與中信兄弟比賽湧入1萬6818人入場，目前本季5場大巨蛋主場，成為本季首支大巨蛋主場累積觀眾人數破10萬人的球隊。

味全龍隊今年球季開幕戰安排在台北大巨蛋，3月30日開幕戰吸引2萬8618名觀眾入場，改寫中職例行賽最多觀眾人數紀錄，3月31日主場賽事有2萬158人入場。

龍隊5月31日起再於台北大巨蛋安排主場3連戰，對手為中信兄弟，5月31日首戰吸引1萬6156名觀眾入場，昨天比賽更有2萬9688名觀眾入場，再度改寫中職例行賽單場最多觀眾紀錄。

龍隊今天比賽觀眾人數為1萬6818人，目前本季大巨蛋5場主場賽共吸引11萬1438人入場，成為本季中職首支台北大巨蛋主場累積10萬人次觀眾入場球隊。（編輯：管中維）1130602

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