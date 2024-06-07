統一獅公布大巨蛋主場票價 邀兄弟啦啦隊三壘應援

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職統一獅隊今天宣布7月5日至7日在台北大巨蛋的系列戰主場票價，最貴內野搖滾席票價為1680元，將贈送T恤等禮物，另外不實施全主場，將會邀請中信兄弟啦啦隊在三壘應援。

中華職棒下半季例行賽賽事將於7月5日正式開打，統一獅隊本季首度連續3天前往台北大巨蛋擔任主場，迎戰客隊中信兄弟，特別推出「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」主題日，將於15日全面開放預售票。

7月6日、7日（週六日）票價部分，最貴的內野搖滾席為新台幣1680元，之後依序為內野動感席全票1580元、內野體驗席全票1380元、內野一般席全票1180元、內野一般席（第2層）全票680元。獅隊球團表示，本系列主題日外野席次不開放售票，另外此為預售票價格，現場加價50元。

獅隊球團表示，為了迎接「ALWAYS OPEN！慶生音樂派對」主題活動，連續3天購買內野搖滾席、動感席及體驗席特別準備進場好禮，7月5日搭贈棒球戶外折疊直飲杯，7月6日、7日搭贈棒球限定款T恤，2天分別出不同款式設計贈送。

獅隊在台北大巨蛋3天賽事也將規劃不同歌手進行賽前或賽後演唱，除了行銷活動外，看台應援將不實施全主場，一壘看台規劃獅隊UniGirls應援帶動；三壘看台區域將邀請中信兄弟Passion Sisters，連續3天一起進場應援同樂。（編輯：吳協昌）1130607