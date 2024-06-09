李宗賢復出後敲本季首轟 鋒總比喻法指導更好懂

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（中央社記者楊啟芳桃園9日電）中職富邦悍將李宗賢昨天敲出本季首轟，雖然前陣子因為腳傷休息了一段時間，不過李宗賢今天表示，還是有持續做自己的課表，且教頭陳金鋒常用比喻方式指導打擊，更能簡單化。

李宗賢在5月19日因為守備時被球打中左小腿而受傷，休息了一段時間之後，直到4日重新開始比賽，並於7日重返先發打線，昨天8局上就從樂天桃猿投手陳鴻文手中轟出陽春全壘打，為個人本季首發全壘打。

李宗賢在受傷前的打擊狀況較不穩定，不過悍將總教練陳金鋒今天表示，李宗賢之前在練習時打起來狀況都不錯，但比賽時容易比較急，打到不必要的壞球，「技術上沒有太大問題，但沒有擊球效果持續打下去的話，就不是那麼穩定。」

談到受傷休息期間的手感維持，李宗賢表示，有些東西還是可以持續做，照著自己課表做，也告訴自己把心靜下來，不要太急躁，希望可以先把能夠上場的態度準備好。回歸先發打線之後，李宗賢指出，教練團希望他先把球打強，並趕快適應一軍投手強度。

陳金鋒也找了李宗賢針對打擊狀況「聊天」，李宗賢指出，陳金鋒很常用比喻方式讓球員理解，「我們都會想得太複雜，但其實鋒哥講完之後好像真的變簡單了的感覺，注意這個點就好，比較容易抓住方向，盡量簡單化。」

李宗賢舉例，陳金鋒曾用「走路」比喻打擊，「走路時一定是腳抬起來踏到地上之後才能繼續往前，不可能腳還沒抬起來就要往前，這樣會重心不穩，套用在攻擊上就是下半身要先準備好。」

至於昨天的本季首轟，李宗賢指出，雖然自己目標是以安打為主，不過還是很開心昨天首轟出爐，看到球飛出去，自己也是滿開心的。（編輯：張雅淨）1130609