台東高中穿襪子上游泳課避免刮傷 體育署協助改善泳池問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北10日電）台東高中因泳池底有石灰質沉澱，要學生穿襪子上游泳課避免刮傷。體育署表示，並非不核發經費，而是當初學校申請項目不同，將盡快安排專家到場審視泳池，進行後續改進。

體育署聲明提到，為協助縣市政府及各級學校改善游泳教學環境，教育部今年「加強學校體育活動及教學發展」預算編列整改建學校泳池及購置設備經費新台幣9000萬元，但共有51校申請補助，經費需求約3億元。

由於需要整修的經費遠大於9000萬元，因此體育署安排學者專家審查及實地會勘，依損壞情形及區域平衡等考量，核定補助23所縣市所屬學校及10所教育部主管學校整建經費。

體育署表示，其中台東高中提申請計畫經費870萬元，但卻是為了辦理「循環過濾系統」及「電動遮陽網」更新，並未提到池底沉澱物刮傷學生影響安全，才會在專家實地會勘後，優先補助其他更具急迫安全的學校案件。

體育署私下表示，會用最快速度安排工程專業委員至現場訪視，整體檢視該校泳池結構、過濾系統及管線等，瞭解池底沉澱物原因，並協助該校研擬改善計畫，提升學生游泳教學品質。（編輯：張雅淨）1130610