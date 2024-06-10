徐翔聖赴日加盟養樂多隊 球團高期待盼未來成王牌

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）鶯歌工商畢業投手徐翔聖獲得日職東京養樂多隊指名，今天在日本舉行加盟記者會，徐翔聖透露因2013年經典賽看台日戰引起興趣開始打球；球團期待他成為未來養樂多隊的王牌先發。

台日混血投手徐翔聖（高橋翔聖）去年在日職育成球員選秀會上獲得東京養樂多燕子隊首輪指名，為台灣首名在日職育成選秀會中獲指名的高中生，今年6月正式從高中畢業後與養樂多隊完成簽約，昨天啟程赴日，今天球團在東京替他舉行加盟記者會。

徐翔聖選定背號017號，登錄名為「翔聖」，今天記者會上徐翔聖透露，開始打棒球的起點，是2013年世界棒球經典賽全家一起透過電視看台日戰引起興趣，也受到是阪神虎隊球迷的媽媽影響，會觀看日職賽事，當時就想著，希望有一天可以登上日職舞台，最欣賞的球員是阪神虎隊退役球員藤川球兒。

徐翔聖身高188公分、體重81公斤，最快球速可達151公里，是有球速魅力的右投手，變化球種類多，有曲球、滑球、變速球、二縫線速球等球路，未來性備受看好。

徐翔聖表示，希望可以站穩先發輪值，投更多局數，替球隊做出貢獻，以早日成為正式球員為目標，成為可以單季奪下雙位數勝投的投手。養樂多隊球團經理（GM）小川淳司也對徐翔聖有很高的期待，期許徐翔聖將來能進入養樂多隊先發投手輪值、成為養樂多隊的王牌。（編輯：張雅淨）1130610