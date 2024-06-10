獅隊與超人力霸王聯名主題日 8/24、25在台南

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職下半季賽事7月5日開打，統一7-ELEVEn獅隊今天公布將於8月24、25日在台南棒球場與超人力霸王共同聯名主題日，下半季賽事除了潘威倫引退系列門票外，其餘賽事預售6月15日全面開賣。

統一獅隊今天發布新聞稿公布暑假壓軸最強派對就是與超人力霸王共同聯名主題日，獅隊與超人力霸王聯名主題日自2018、2019及2021年長期合作，獲得球迷好評，睽違3年將於今年暑假壓軸登場，特別邀請2024年超人力霸王最新角色「超人力霸王雅克」，超人力霸王雅克除了首次在台南棒球場亮相和民眾互動，更是首場安排於台南的大型活動。

獅隊新聞稿表示，除了超人力霸王雅克外，系列主題活動獅隊再次邀請到超人力霸王於台灣人氣最高之一的「超人力霸王傑洛」，傑洛除了在2021年曾蒞臨台南棒球場守護賽事，在今年重要的15週年，再次以經典披風造型全新形態來到台南棒球場，共同守護統一獅的家。

獅隊公布，除了兩名備受歡迎的「超人力霸王」，這次賽事更將加入首次在台登場，令球迷、粉絲備受期待的反派和怪獸，不想錯過超人力霸王守護台南棒球場力退反派和怪獸的球迷，歡迎在8月24、25日連續兩天進場感受最豐富好玩的超人力霸王主題日。

獅隊下半季主場賽事，除9月28日及29日潘威倫引退系列門票將另行公布及開賣外，其餘場次賽事門票預售票開賣時程，6月11日中午12時起開放2024年獅卡會員優先購票，13日中午12時起兆豐聯名卡優先購票，15日上午11時起全面開賣。（編輯：張雅淨）1130610