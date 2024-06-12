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王威晨重返人氣王寶座 盼在明星賽前傷癒歸隊

2024/6/12 17:52（6/12 18:21 更新）
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中華職棒12日舉行明星對抗賽售票暨名單公布記者會，中信兄弟王威晨（右）重返人氣王寶座，他表示，很感謝球迷的投票，希望用最好的表現來回饋他們。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月12日
中華職棒12日舉行明星對抗賽售票暨名單公布記者會，中信兄弟王威晨（右）重返人氣王寶座，他表示，很感謝球迷的投票，希望用最好的表現來回饋他們。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年6月12日
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職今天舉行明星對抗賽售票暨名單公布記者會，中信兄弟王威晨重返人氣王寶座，他表示，拿下人氣王是很好的肯定，希望用最好的表現來回饋，也希望能在明星賽前傷癒回歸。

王威晨在今年明星賽票選以34萬7683票穩坐第1名，已經是他第3次在票選中脫穎而出，分別為2021年、2022年及今年，去年則是兄弟的江坤宇獲得，不過2021年明星賽因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，這次是王威晨第2度成為明星賽人氣王。

王威晨表示，「很感謝球迷的投票，很感動，再拿下這個獎對我來說是一種很好的肯定及榮耀，我也希望用最好表現回饋給他們，剛剛還跟會長開玩笑說希望可以再拿10年（人氣王）。」

目前王威晨因為右手腕傷勢脫離戰線，不過他指出，目前正在努力復健中，「自己也是有點急，但也希望完全好了再上，目前以進度來看明星賽應該是不會有問題，希望復健過程順利，趕在明星賽之前就開始比賽。」

這次明星賽是由中職明星隊與世界12強台灣隊交手，12強台灣隊總教練曾豪駒欽點統一獅隊球星陳傑憲為隊長。王威晨今天在記者會時還特別「點名」，王威晨笑說：「想問傑憲對於我拿人氣王有什麼感覺。」

陳傑憲則開玩笑回應，「我覺得是（球衣）顏色啦，很想要跟威晨競爭人氣王的位置，可能我們統一的球迷比較少一點點，未來我們球迷加油好嗎。」談到這段即興發揮，王威晨笑說，是因為球員內部票選時陳傑憲沒有選自己，「所以我故意在台上cue他。」

不過陳傑憲也誇獎王威晨，「如果他不夠好人家也不會投票給他，場上實力加上有帥度，是應得的，而且每次去兄弟主場比賽都很開心，因為很多球迷在看比賽，對球員就是一種動力，不管支持誰，能支持中職都是很開心的事情。」（編輯：陳政偉）1130612

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