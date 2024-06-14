華南青少棒陳禹叡跑出場內滿貫砲 率新北市晉4強

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）華南青少棒賽新北市今天與宜蘭縣交手，新北市比賽後半段追分，陳瑞鑫敲超前二壘打，陳禹叡跑出場內滿貫砲，助隊以10比3搶勝晉4強；陳禹叡自信腳程，國中全壘打全都是場內轟。

113年華南金控盃全國青少棒賽新北市隊今天敗部與宜蘭縣隊交手，新北市隊前5局打完2比3落後，新北市隊6局上靠著保送、犧牲觸擊、保送攻占得點圈，陳瑞鑫二壘打、一棒2分幫助球隊超前比數。

新北市隊7局上抓準對方投手、守備都有狀況，先靠著接連安打、失誤、滾地球、盜本壘搶分，再靠著接連保送攻占滿壘，陳禹叡跑出場內滿貫砲，新北市隊單局攻下6分、奠定勝基。

新北市隊後援投手劉承佐後援投4局僅被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，好投壓制幫助球隊保有追分機會，球隊搶勝，劉承佐是勝投。

新北市隊總教練邱耀宇表示，今天開賽就處於落後，球員比較緊張，有提醒球員專注，比賽後半段得點圈有人時有把握機會搶下分數。

邱耀宇表示，新北市隊陣中沒有單一突出的明星球員，可以搶下比賽的關鍵就是大家場上專注力集中，今天搶勝、達成一開始設定的4強目標，接下來繼續努力、一場一場來。

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國二的陳禹叡自評腳程是優勢，今天全壘打的打席，照著教練的提醒高的球不要打，設定低的球打，相信自己也相信隊友，球打出去後沒有多想全力跑，加上今天的全壘打，目前國中總計敲出約7、8轟都是場內轟。

陳禹叡沒有親戚在打球，但受到爸爸媽媽會看職棒影響對棒球產生興趣，國小三年級開始接受正規棒球訓練，偶像是美國職棒紐約洋基隊的強打賈吉（Aaron Judge），笑說看他開轟很帥氣。（編輯：陳政偉）1130614