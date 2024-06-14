兄弟吞3連敗仍有收穫 教頭平野惠一看出選手改變

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職中信兄弟近期吞下3連敗，卻都是小比分落敗，總教練平野惠一今天表示，輸球雖不甘心，但高張力比賽對選手成長幫助很大，也看出近期選手的態度、決心改變很多。

兄弟從本週接連吞下3連敗，昨天2比3、以1分之差不敵樂天桃猿隊，同樣對戰組合今天從洲際棒球場移師到台北大巨蛋。目前兄弟在上半季戰績排名第3、勝率剛好5成，今天賽前落後第2名桃猿隊1場勝差，淘汰指數則是5。

談到近期戰績低潮，兄弟總教練平野惠一賽前表示，這幾場落敗都是拉鋸戰，「這種比賽輸球，球隊的問題會很明顯浮現出來，可以藉由這個機會去改善。」他指出，小比分比賽對選手很有幫助，因為在充滿緊張感、高壓情況下，怎麼用平常心很重要。

平野惠一也強調：「當然輸球當然很不甘心，畢竟我們去年是第4名球隊，是挑戰者身分，希望盡可能用各種方式讓所有人有成長。」

平野惠一指出，從開季到現在已經明顯看得出球員有些改變，像是輸球時會顯現出不甘心的情緒、肢體語言，表現出懊悔及下次想要討回來的決心，且大家面對練習時的態度也變得不太一樣。

平野惠一表示，選手也開始嘗試用頭腦去打球，慢慢職業意識就會上來，即使連敗也不想要錯過選手的成長，可以感受到大家在改變。（編輯：龍柏安）1130614