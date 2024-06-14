猛登8.1局好投助兄弟止敗 在大巨蛋拿3勝成福地

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職中信兄弟洋投猛登今天在台北大巨蛋繳出先發8.1局僅失2分好投，雖然他對於沒能完投很不甘心，不過最終兄弟仍以5比2擊退樂天桃猿、成功止敗，大巨蛋也成為猛登的福地。

兄弟在4局下展開攻勢，張志豪、陳俊秀敲出安打後，陳子豪擊出高飛犧牲打，攻下第1分，接著滿壘時林吳晉瑋選到保送擠回1分，岳政華再擊出一壘方向內野安打，造成一壘手朱育賢傳球失誤，攻下2分，取得4比0領先；陳子豪在5局下從邱駿威手中轟出陽春砲。

兄弟先發投手猛登（Daniel Mengden）一路投到9局上，不過1出局之後被敲2支安打再投出保送，留下滿壘有人危機退場，接替的王凱程被梁家榮敲出安打掉2分，不過換上終結者吳俊偉後，連續解決2個出局數，順利守下勝利，兄弟以5比2奪勝，中止3連敗，桃猿3連勝止步。

總計猛登用113球投8.1局，僅被敲4支安打，投1次保送、7次三振，失掉2分。談到第9局不得已把猛登換下場，賽後總教練平野惠一表示，「猛登也非常不甘心，但他今天的貢獻很足夠了，真的是很完美的表現，是非常了不起的一場比賽。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

猛登在前2場比賽用球數也都破百，他直言，已經很久沒有連續出賽投破百球，今天非常想要演出完投完封，「可惜沒辦法完成這個成就，當下也知道自己要被換掉了，當然很不甘心、對自己很生氣，氣自己沒辦法完成。」

今天是猛登第4度在大巨蛋登板，目前6場勝投中有一半是在大巨蛋拿下，可說是「福地」。對此猛登指出，「很喜歡在這裡投球，在其他球場的話因為台灣天氣比較熱，大巨蛋裡面溫度相對舒服，希望有更多機會在大巨蛋比賽。」（編輯：郭諭儒）1130614