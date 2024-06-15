陳傑憲踏入大巨蛋喊享受 舒適打球和看球一樣重要

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）統一獅隊終於踏入台北大巨蛋出賽，野手陳傑憲笑說從巴士下車開始就很舒服，提到無論球員舒適打球，或讓球迷進場看球成為享受一樣重要，刺激票房也增加球員對比賽的動力。

中職統一7-ELEVEn獅隊今天作客台北大巨蛋與中信兄弟交手，獅隊野手陳傑憲也是首度踏入台北大巨蛋，巴士直接開到室內停車場，從下巴士開始就很舒服，球場、休息室都很舒服，不用曬太陽、不希望流汗，也希望可以好好享受比賽。

陳傑憲表示，站在球員的立場，當然希望可以多一點台北大巨蛋的場次，球場環境很舒服，球迷看球也舒服，會讓球迷更想要進場看球、增加票房，有更多的球迷進場，也會讓球員對比賽更有動力。

陳傑憲表示，包括台北大巨蛋和之後台南亞太棒球訓練中心成棒球場，都希望球場可以整理的很舒適，不僅是對球員，對球迷來說，放假的時候，或者平常上班壓力大，下班想要放鬆的時候，可以到球場舒服的看球、解放壓力，進場看球可以變成享受，這是好的循環，讓台灣的職棒球場環境可以越來越好。（編輯：李亨山）1130615