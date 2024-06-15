關心巴黎奧運與帕運選手備戰 卓榮泰：安全第一

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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院長卓榮泰今天關心國家培訓隊備戰2024巴黎奧運及巴黎帕運情形，除要求體育署在巴黎奧運期間妥適照料選手，將安全擺第一，同時感謝體育署在選手的往返飛機安排上，都以商務艙為原則。

巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，帕運則在8月28日至9月8日舉行，台灣選手預計7月中旬陸續出發。行政院今天透過新聞稿指出，卓榮泰轉達總統賴清德相當關心選手培訓情形，以及「怎麼去、怎麼回、怎麼吃、怎麼住」。

卓榮泰說明，因此他特地代表賴總統視察國家運動訓練中心，關心選手備戰情形，並與跆拳道選手羅嘉翎、教練劉文等、劉聰達等人，在國訓中心餐廳共進午餐，勉勵舉重選手郭婞淳。

卓榮泰視察時指出，體育署應在巴黎奧運期間，提供選手最好的照顧與關心，以選手為優先、安全為第一，妥適照料選手在當地的生活起居、身心安全，以及留意飲食須符合選手的口味，並要適時補充符合選手熱量所需的飲食，維持其充沛體能。

卓榮泰表示，祝福所有參賽選手能夠自信地走出國門，披金戴銀地光榮返國，接受民眾最熱烈的歡迎與感謝。

卓榮泰提到，為了讓參賽選手與教練在長途移動過程中，能享有最舒適的環境，感謝教育部及體育署積極安排往返飛機艙，以搭乘商務艙為原則，且為讓選手返抵選手村能夠享受舒適睡眠，更特別準備移動式空調以因應巴黎夏季氣溫。

國家運動科學中心去年9月正式揭牌，卓榮泰解釋，台灣起步較晚，但目前全世界已有許多優秀的學習對象，加上台灣科技持續快速發展，期許運科中心能夠力求跳躍式進步，政府也會盡速編列充足預算，充實場館的智慧電子設備，讓選手獲得與以往截然不同的訓練方式。

卓榮泰強調，政府推動體育政策的目標，絕不是朝菁英體育政策或培養菁英運動員的方向發展，而是要推展全民運動，將運動向下扎根，讓每位國民都能更健康，也讓國家更強大，實現賴總統所提「健康台灣」理念，期許未來體育部成立後，持續精進台灣體育人才培育與訓練技術。（編輯：張若瑤）1130615