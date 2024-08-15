中職嘉義獅龍戰因雨延到19日 獅隊16日起6連戰

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（中央社記者楊啟芳、黃國芳台北15日電）中華職業棒球大聯盟今天嘉義市棒球場統一7-ELEVEn獅隊對戰味全龍隊賽事，雨勢影響，延到19日晚間6時35分同場地補賽，這也代表獅隊從明天起6連戰。

此外，嘉義市政府表示，9日雷擊造成球場LED大螢幕計分板受損，經數日檢修已搶修完成，19日賽事LED大螢幕計分板可正常運作。

獅隊原訂晚間在嘉義市棒球場推投手郭俊麟先發，迎戰洋投艾璞樂（Tyler Eppler）先發領軍的味全龍隊。

延賽影響，獅隊及龍隊下週都單週6戰，且獅隊明天起在樂天桃園棒球場3連戰，19日嘉義補賽後，20日再回台南市主場打2場比賽。

中職明天3地開打，中信兄弟隊投艾士特（Eric Stout）先發，在台中市洲際棒球場迎戰由哈瑪星（Nick Margevicius）先發的台鋼雄鷹隊，龍隊艾璞樂先發在天母棒球場交手由藍力（Aaron Thomas Leasher）先發的富邦悍將隊，樂天桃猿隊由肯特（Matthew Kent）先發，在樂天桃園棒球場對上由勝騎士（Mario Sanchez）先發的獅隊。

下半季目前兄弟與獅隊暫時並列第1，龍隊以1場勝差緊追在後，悍將、桃猿以2.5場勝差並列第4，雄鷹與第1名有3場勝差、排名第6。（編輯：李明宗）1130815

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