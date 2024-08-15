中美籃球隊甘肅出賽大打出手 事後擁抱言歸於好

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（中央社台北15日電）中國新疆男籃與美國探險者籃球隊昨晚在甘肅天水比賽時，雙方因罰球後搶籃板動作過激而大打出手，一度引起熱議。但中國媒體隨後報導，雙方球員事後言歸於好且相互擁抱，部分僅提及雙方衝突的報導及貼文則被刪除。

中美關係正逢低潮，但中國方面近來極力爭取美國民間前往中國進行交流，這場中美籃球賽事即由中國民間極力協調促成。而雙方爆發衝突的消息被披露後，仍有部分中國網友在回應時出現情緒性攻擊；但也有網友認為球場衝突難免，沒有必要上綱到中美關係。

綜合紅星新聞、澎湃新聞報導，「橋南．五道街盃」中美職業籃球挑戰賽昨晚在甘肅省天水市麥積區的道北體育館登場。在此之前，新疆男籃與美國探險者隊已於8日及12日各舉行1場熱身賽，均由新疆男籃獲勝，但雙方球員在12日的賽事中就已發生口角。

此外，新疆男籃8日起也曾與塞爾維亞、俄羅斯籃球隊舉行熱身賽，戰績1勝1負。因此，新疆男籃在總共4場熱身賽中取得3場勝績。

根據報導及中國網路訊息，昨晚的比賽中，新疆隊球員李炎哲罰球後，隊友黃榮奇在搶籃板球時疑被探險者隊球員伸手打到臉頰，新疆隊在認為被「欺負」下一擁而上，相互推擠。此時一名探險者隊球員擺出拳擊姿勢，雙方即大打出手，直到多名保全人員進入場內架開雙方並勸架，衝突才告平息。

上述報導被披露後，引起中國網友熱議，其中有人說「最後打架誰贏了？」、「打球輸了，打架不能輸」；有人則說「美國人就該打，打服了才行」；也有人說「美國人就是輸不起，看他們怎麼栽贓中國游泳隊的」；但也有網友認為，打球打到打架這在中國很常見，沒必要上綱到兩國關係。

紅星新聞稍後報導，賽後中美這兩支球隊又重歸於好，同時附上兩隊在賽後的合影，並指探險者隊官網同時公布了雙方球員握手擁抱的影片，且指所有人進行了長達10分鐘的友好交流，場下仍然是朋友。

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報導引述一名中國籃球界人士說法，指他的朋友為組織這項比賽花「費了很多時間精力」，只是雙方球員在場上沒有控制住情緒。更無語的是，攝影記者把鏡頭從場上移往觀眾席，卻意外捕捉到觀賽的小朋友「有樣學樣，也在互錘」。

在雙方重歸於好的報導發布後，一部分稍早僅提到雙方打群架的報導，以及一些評論這場衝突的文章，即被悄悄刪除，雖未刪除殆盡，但仍有冷卻網路反美情緒的意圖。（編輯：邱國強/陳鎧妤）1130815