安洗瑩奧運奪金後吐不滿掀波 發文籲相關單位正視問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾16日專電）世界球后安洗瑩在巴黎奧運奪金後，公開吐露過去7年在國家代表隊心酸，引發韓國輿論攻防；她今天在返國後首次發文表明立場，希望相關單位正視現行制度問題，為選手提供更靈活、有效率的支援。

安洗瑩今天下午在個人社群網站上發文，就這段時間以來的紛擾做出完整說明，強調她在媒體面前表露不滿的目的是希望不合理的慣例能「稍微變得更靈活」。

去年在杭州亞運決賽中受傷至今未癒的安洗瑩指出，負傷對任何選手而言都是非常難受且辛苦的事，都希望能得到可以好好恢復狀態的條件支援，考慮到每個選手狀況都不同，希望能按照個案狀況提供靈活且有效率支援，但現實情況卻非如此，才會感到相當失望且惋惜。

她提到，有些人會說「又不是只有你這樣」、「你不是已經受到優待了嗎」，但她希望比起這種迴避問題的回答，更希望有人能對她說「那我們試試看吧」、「這樣不行的話再一起想想其他方法吧」，傾聽選手的意見。

安洗瑩強調，她不是為了與大韓羽球協會對立才發聲，而是期待雙方能有真誠直率的對話機會，希望能讓整體系統、溝通、照護方面的意見差異縮小；她也為自己在奧運賽後直接表態的不成熟行為，向相關人員及選手道歉。

安洗瑩提到，大韓體育會（韓國奧林匹克委員會）與文化體育觀光部已經表態會了解此事，希望未來有更多選手受惠。

安洗瑩在5日奧運羽球女單奪冠後，曾在記者會上表示受到羽協跟代表隊「以自由為名的放任」，透露可能離開代表隊的訊息。韓媒之後曝光安洗瑩在代表隊裡的7年內因為是隊內最年幼，必須幫前輩們修球拍、打掃房間、洗衣等，父母出面與羽協請求幫忙安排復健訓練及改善生活問題等仍不了了之。

除了支持安洗瑩的聲音，也有意見認為她不應該在奧運期間提出此事，影響其他選手表現，也有人認為這種事在韓國階級文化中習以為常，並非特意刁難。韓國羽協日前宣布將為此成立真相調查委員會，但被文體部批評態度消極且違反相關程序。

韓國文體部下午發布新聞稿表示，組建真相調查委員會並非小事，羽協會長7日返國後明明有充分時間召開理事會，但卻沒有採取任何措施，直到15日才匆匆依例外條款宣布組建委員會，加上多數代表隊選手18日都將前往日本參加公開賽，不可能在如此短的時間調查清楚狀況，要求羽協依相關規定進行調查。（編輯：張芷瑄）1130816