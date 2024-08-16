林承飛轟單場雙響砲包辦4打點 助桃猿擊退獅隊

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（中央社記者楊啟芳台北16日電）中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊野手林承飛今天在桃園棒球場，從勝投王勝騎士手中轟出單場雙響砲，包辦4分打點，幫桃猿以5比2擊退獅隊，而中信兄弟隊在洲際以5比3擊敗雄鷹。

桃猿1局下就展開攻勢，陳晨威、朱育賢、林泓育接連敲安打得1分後，林承飛從統一7-ELEVEn獅隊先發投手勝騎士（Mario Sanchez）手中一棒轟出3分全壘打，取得4比0領先。

獅隊4局上反攻，胡金龍選到保送後，陳鏞基敲出二壘安打，潘傑楷擊出1打點滾地球，陳重廷再敲安打追回1分，但林承飛4局下再敲陽春砲，終場桃猿就以5比2奪勝。

桃猿先發投手肯特（Matthew Kent）用101球投7局，被敲出5支安打，出現4次四死球，投出1次三振，失2分演出優質先發，奪下本季首勝；勝騎士投5局，被敲6支安打，包含2發全壘打，失掉5分吞敗。

另一場洲際棒球場賽事，兄弟4局下攻占一、三壘時，詹子賢敲出安打送回第1分，接著利用2支安打、1支高飛犧牲打得3分；7局下兄弟再添1分。

9局上台鋼雄鷹隊曾子祐從謝榮豪手中轟出3分砲，本季第4轟出爐，但最終兄弟仍以5比3奪勝。

兄弟先發投手艾士特（Eric Stout）103球投6局，被敲出6支安打，出現3次四死球，投出4次三振，無失分奪下本季第10勝，為本季第2名達雙位數勝投投手，獲選單場最有價值球員（MVP）。（編輯：李明宗）1130816