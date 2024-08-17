3年相處從布里悍身上學到很多 蔣少宏：辛苦了兄弟

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）曾效力味全龍隊的投手布里悍今天發文宣布退休，熟悉的捕手搭檔蔣少宏直言「辛苦了兄弟」，3年的相處學到很多，布里悍場上強勢、場下平易近人，就像哥哥一樣。

龍隊投手布里悍（Jake Brigham）自2021年至2023年間效力龍隊，今天在個人社群網站Instagram發文證實，將結束球員生涯。

過去3年熟悉的投捕搭檔蔣少宏表示，去年總冠軍賽後就知道布里悍想要退休的決定，布里悍曾透露，很想要多陪陪小孩家人，打球生涯這麼多年來，都無法完整經歷小孩成長的階段，去年跟著龍隊一同拿下總冠軍，算是完美的結尾。

蔣少宏表示，今天看到布里悍發文宣布退休，想對他說：「辛苦了我的兄弟，很高興跟你相處3年，學到很多比賽經驗，一起完成很多比賽，也成長很多。」

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蔣少宏形容，布里悍對決打者很專注，上場就是想要痛宰打者的感覺，不想要讓打者有任何機會，場上風格強勢，但有時候也會有脾氣，要趕快讓他緩和下來，被問起如果布里悍情緒上來時怎麼安撫他，蔣少宏笑說：「快點讓打者出局。」

蔣少宏回憶，布里悍2021年來台首年，球季結束離台前有送他一頂有美國家鄉佛羅里達標誌的帽子，後來有一些品牌球衣也會送他，平時沒有太多放假時間，只在偶爾有空時曾跟球隊的洋將們一起去逛夜市。（編輯：李亨山）1130817