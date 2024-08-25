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劉基鴻開轟單場4安無緣完全打擊 率龍擊敗雄鷹

2024/8/25 21:01（8/25 21:21 更新）
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中華職棒味全龍隊25日打線發揮，終場以14比0擊敗台鋼雄鷹隊，其中龍隊劉基鴻（圖）差1支二壘打無緣寫完全打擊紀錄，但單場4安2打點，表現亮眼獲選單場MVP。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月25日
中華職棒味全龍隊25日打線發揮，終場以14比0擊敗台鋼雄鷹隊，其中龍隊劉基鴻（圖）差1支二壘打無緣寫完全打擊紀錄，但單場4安2打點，表現亮眼獲選單場MVP。（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年8月25日
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（中央社記者謝靜雯台北25日電）中職味全龍隊今天打線發揮，劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠都開轟，以14比0擊敗台鋼雄鷹隊；劉基鴻差1支二壘打無緣寫完全打擊紀錄，但單場4安2打點表現亮眼獲選單場MVP。

龍隊作客澄清湖棒球場與雄鷹隊交手，龍隊打線發揮，1局上劉基鴻開轟、陽春砲幫助球隊先馳得點，2局上靠著郭天信、張政禹、王順和接連安打、滾地球單局再拿2分。

龍隊5局上再起攻勢，李凱威選到保送、劉基鴻安打推進，郭嚴文高飛犧牲打送回1分，吉力吉撈．鞏冠二壘打再添1分。

龍隊6局上再有串聯攻勢，郭天信、張政禹、張祐嘉、王順和、李凱威都敲出安打先拿3分，吉力吉撈．鞏冠敲出個人本季第21轟、3分砲幫助球隊拉大領先差距。

龍隊8局上再靠保送、劉基鴻三壘打、林智勝、吉力吉撈．鞏冠、郭天信都敲安打，單局再添3分保險分，順利拿下比賽勝利。

劉基鴻首局開轟、為個人本季第6轟，5局上敲出一壘安打、8局上敲出三壘打，9局上想拚二壘安打，敲出右外野方向安打後直衝二壘出局，但紀錄上單場4安2打點，好表現獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊投手王維中先發用75球投5局，被敲出4支安打，投出5次三振、2次四壞保送，無失分，奪下個人本季第4勝。

雄鷹隊日籍新洋投吉田一將一軍初亮相，後援投1局，被敲出1支安打，無失分，官方紀錄最快球速146公里，無關勝敗。（編輯：管中維）1130825

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