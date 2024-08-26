貝比魯斯全壘打預言球衣 逾7億6000萬落槌創紀錄

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（中央社達拉斯25日綜合外電報導）美國職棒傳奇人物貝比魯斯（Babe Ruth）在1932年世界大賽第3場比賽所穿的球衣，昨天在拍賣會以2412萬美元（約新台幣7億6600萬元）價格落槌，創下運動紀念品最昂貴的紀錄。

路透社報導，這件球衣是紐約洋基隊的貝比魯斯在世界大賽擊出全壘打時所穿，當時的投手是芝加哥小熊隊的羅特（Charlie Root）。

這件球衣的價格打破了1998年美國職業籃球聯盟NBA總決賽中喬丹（Michael Jordan）球衣保持的紀錄。喬丹的球衣是在2022年以1010萬美元（約新台幣3億2000萬元）售出。

貝比魯斯這件球衣特殊之處，在於他當年在世界大賽第3戰的第3打席，伸手指了中外野看台，像是預告要把球擊往手指之處，這就是著名的「貝比魯斯全壘打預告」（Babe Ruth's Called Shot），而下一球他真的把球轟到所指地方。

傳統拍賣公司（Heritage Auctions）體育拍賣總監艾維（Chris Ivy）表示：「我們知道他（貝比魯斯）用手指著，但我們不知道他是否指向投手，還是指向休息區的小熊隊球員，或者正在預言自己的全壘打。但這個謎團也就是為什麼近100年後，大家仍對此津津樂道。」

艾維表示：「如果這是一件藝術品，那就像買下『蒙娜麗莎』（Mona Lisa）一樣。」

當年洋基與小熊的世界冠軍之爭，最後洋基是以4戰全勝拿下，這是貝比魯斯的第7個世界冠軍，也是最後一個。（譯者：屈享平/核稿：李佩珊）1130826