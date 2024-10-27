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吳永盛替補飆16分 PLG勇士拆鋼鐵人奪新賽季首勝

2024/10/27 21:34（10/27 21:51 更新）
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台灣職籃P. LEAGUE+聯盟台北富邦勇士27日在主場背靠背迎戰來訪的高雄鋼鐵人，勇士全隊6人得分達兩位數，其中替補出賽的吳永盛（前）表現出色、拿下16分，助隊迎來新賽季首勝。（PLG提供）中央社記者黎建忠傳真 113年10月27日
台灣職籃P. LEAGUE+聯盟台北富邦勇士27日在主場背靠背迎戰來訪的高雄鋼鐵人，勇士全隊6人得分達兩位數，其中替補出賽的吳永盛（前）表現出色、拿下16分，助隊迎來新賽季首勝。（PLG提供）中央社記者黎建忠傳真 113年10月27日
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（中央社記者黎建忠台北27日電）台灣職籃P. LEAGUE+聯盟今天進行開幕週第2場賽事，台北富邦勇士主場迎戰來訪的高雄鋼鐵人，靠著吳永盛替補出賽挹注16分幫助下，以108比93擊敗對手，迎來新賽季首勝。

PLG本週進行新賽季開幕週賽程，昨天首日勇士主場不敵領航猿，今天背靠背出賽，面對鋼鐵人，上半場以58比50領先。

易籃後鋼鐵人雖然一度追到2分差距，但勇士此時拉出1波23比8的攻勢，在前3節結束，擴大為86比74的雙位數領先。

第4節鋼鐵人命中率下滑，單節僅進帳19分，讓勇士輕鬆帶走比賽勝利。

勇士全隊有6人得分達雙位數，其中洋將沃斯特（Brandon Walters）繳出23分、12籃板的雙十成績單。

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替補出賽24分鐘的吳永盛，三分球5投4中拿下16分，外帶4籃板、2助攻。賽後他接受轉播單位訪問時表示，拿下勝利非常開心，尤其球隊昨天輸球後有點低迷，今天這是一場團隊的勝利。

談到自己的表現，吳永盛提到：「賽季前總教練就希望我用防守能量來帶動全隊進攻，而我自己在休賽期間也花了很多時間在訓練定點三分球上，現在看起來也收到成效。」（編輯：管中維）1131027

台灣職籃P.LEAGUE+新賽季已開打，台北富邦勇士27日繼續在主場台北和平籃球館交手高雄鋼鐵人，勇士洋將沃特斯（Brandon Walters）（持球者）貢獻23分，率隊收下本季首勝。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
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台灣職籃P.LEAGUE+本季規模縮減至4隊，27日例行賽由台北富邦勇士在台北和平籃球館迎戰高雄鋼鐵人，最終勇士以108比93勝出，收下本季首勝。圖為雙方場中激烈攻防。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
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台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士27日例行賽在主場台北和平籃球館交手高雄鋼鐵人，勇士陣中石博恩（左）貢獻16分，助隊以108比93擊敗鋼鐵人。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
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台灣職籃P.LEAGUE+高雄鋼鐵人27日作客台北和平籃球館與台北富邦勇士進行例行賽，鋼鐵人控衛艾賽亞（Isaiah Briscoe）（左）積極進攻，砍下25分，可惜無緣助隊拿勝。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
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台灣職籃P.LEAGUE+例行賽27日在台北和平籃球館進行，由台北富邦勇士對上高雄鋼鐵人，鋼鐵人陣中陳范柏彥（前左）拿下17分，最終仍不敵勇士。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
台灣職籃P.LEAGUE+例行賽27日在台北和平籃球館進行，由台北富邦勇士對上高雄鋼鐵人，鋼鐵人陣中陳范柏彥（前左）拿下17分，最終仍不敵勇士。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士27日在台北和平籃球館與高雄鋼鐵人進行例行賽，勇士洋將漢米爾頓（Jordan Hamilton）（持球者）砍下17分，率隊力退鋼鐵人。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士27日在台北和平籃球館與高雄鋼鐵人進行例行賽，勇士洋將漢米爾頓（Jordan Hamilton）（持球者）砍下17分，率隊力退鋼鐵人。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士27日例行賽在主場台北和平籃球館與高雄鋼鐵人交手，勇士後衛洪楷傑（圖）上籃搶分，助隊以108比93擊敗鋼鐵人。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士27日例行賽在主場台北和平籃球館與高雄鋼鐵人交手，勇士後衛洪楷傑（圖）上籃搶分，助隊以108比93擊敗鋼鐵人。中央社記者王飛華攝 113年10月27日
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