馬刺傳奇教頭波波維奇因病缺陣 球團證實輕度中風

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（中央社聖安東尼奧13日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺隊球團今天表示，馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）在本月初「輕度中風」，但預計他會完全康復。

法新社報導，現年75歲的波波維奇缺席了過去6場比賽，一開始據稱波波維奇健康出了問題，但情況未被揭露。

馬刺球團今天發表聲明指出，波波維奇11月2日在馬刺主場弗羅斯特銀行中心（Frost Bank Center）發生輕度中風。

這份聲明提及，波波維奇已開始復健計畫，預計他會完全康復，但目前還無法確定他將何時回到球隊的時間表。

波波維奇被視為NBA史上最偉大教練之一，是勝場總數最多的教練，馬刺在他擔任總教練29個球季期間，共拿下5座NBA總冠軍。（譯者：陳正健）1131114