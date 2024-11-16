楊森健力世錦賽奪雙金 蹲舉破世界紀錄

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北16日電）在冰島舉辦2024年世界（裝備）健力錦標賽，代表台灣參加男子120公斤級的楊森，不僅拿到蹲舉及總和金牌，蹲舉更以453公斤打破世界紀錄。教練許小莉說，明年世運會將力拚金牌。

楊森來自健力世家，父親及叔叔都是健力好手，他在小學六年級時在叔叔同時也是啟蒙教練楊正明指導下，踏上健力這條路。

楊森在國際賽屢創佳績，近年來不僅在2022年伯明罕世運會奪得銀牌，還在蹲舉項目締造世界紀錄，過去2年在世錦賽更持續將個人蹲舉成績推向新高。

楊森在今年10月底全民運動會摘金後，啟程前往冰島參加世錦賽，在當地時間15日登場的男子120公斤級賽事，蹲舉舉起453公斤、硬舉320公斤、臥舉325公斤，不僅在蹲舉和總和（1098公斤）進帳金牌，還靠著臥舉再添1銅。

值得一提的是，楊森這次不僅在蹲舉再次刷新世界紀錄，還順利取得2025成都世界運動會門票。

教練許小莉接受中央社訪問時表示，這次硬舉未能發揮平時訓練水準，臥舉也出現小瑕疵，返台後為備戰世運會，訓練方式將有所調整，希望楊森能在明年世運會提升獎牌成色、瞄準金牌。

另一名同日登場的女子76公斤級選手林湘筑，以硬舉222.5公斤獲得銅牌。（編輯：李亨山）1131116