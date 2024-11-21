台將Dashu晉電競棒球12強冠軍戰 嗨喊：終於做到了

（中央社記者陳容琛台北21日電）電競棒球12強超級循環賽今天正式展開，台灣選手Dashu今天不僅首度擊敗堪稱王者的日本選手SHORA，更以分組第1之姿前進冠軍戰，讓他興奮嗨喊：「終於做到了。」

電競棒球12強的超級循環賽（Super Round）今天在東京科樂美（KONAMI）創意中心點燃戰火，由通過預賽考驗的台灣選手Dashu（張天曜）、墨西哥資格賽冠軍Ben Zen及兩名日本選手SHORA、NEGRAY同場較勁，而張天曜目標鎖定3場比賽都要搶勝，前進23日在東京巨蛋舉行的冠軍戰。

賽前自評打擊狀況仍須調整的張天曜，今天接受主辦單位採訪時透露，心情有點緊張，「但作為這次比賽最年長的選手，我會好好加油。」不過，首戰面對Ben Zen，張天曜即展現不俗的打擊實力，2局上不僅把握滿壘得分機會，接下來還補上3分砲，單局狂灌7分，最後以7比0提前結束比賽。

攸關晉級關鍵戰役，張天曜與日本選手NEGRAY陷入激戰，雖然讓對手先馳得點，但張天曜不僅成功扳平比分，甚至在延長的突破僵局制拿下4分，可惜未能守住領先優勢，最後被擊出再見安打，以6比7遺憾吞敗，張天曜賽後直言，佩服對手一直緊咬比分，「很精彩的一場比賽。」

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面臨背水一戰，張天曜在最後1場迎戰堪稱「大魔王」的SHORA，一路緊咬比分，尤其在3局上化解對手一、三壘有人攻勢，最後以再見安打拿下重要的1勝，而且是台灣選手首度在線下賽擊敗日本選手，讓張天曜興奮表示，「我們一直想在國際賽打敗日本選手，現在終於第1次做到了。」

賽後張天曜與SHORA、NEGRAY的戰績皆為2勝1負，比較對戰優質率（TQB）後，他以第1名之姿前進冠軍戰，再度強碰SHORA爭奪冠軍，張天曜接受中央社採訪時說：「其實從開賽就一直很緊張，不過很開心打到最後的舞台，而且是在（東京）巨蛋大螢幕打球。」（編輯：龍柏安）1131121