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高中鋁棒聯賽陳昱勛完封勝 高苑將與穀保爭冠

2024/11/22 16:17
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）高中鋁棒聯賽4強賽，高苑工商靠著陳昱勛先發7局完封好投，率隊以5比0擊敗壽山高中，睽違3年再闖冠軍戰，穀保家商則以10比2擊敗台南海事晉級，高苑與穀保明天爭冠。

113學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）高苑工商預賽與壽山高中交手以4比7吞敗，今天再於4強碰頭，高苑1局下靠著靠著觸身球、安打攻占得點圈，張丞沅適時安打先馳得點。

高苑3局下1人出局後，靠著壽山守備失誤上壘、盜上二壘，張丞沅、范聖恩連續敲出安打，再添2分；高苑6局下再起攻勢，靠著安打、失誤、犧牲觸擊，莊家祥敲出安打再添2分保險分。

高苑高二投手先發陳昱勛投出亮眼表現，總計用86球完投7局無失分，僅被敲出3安打，投出4次三振、4次四死球保送，率隊搶下關鍵勝利。

高苑總教練林樺慶稱讚陳昱勛的表現，今天好球能投進去，每一局下來也不斷向投捕手提醒，這場可以說是陳昱勛高中代表作。

陳昱勛則表示，16強賽對鶯歌工商投不好，忘掉不好的感覺，教練也提醒要控制好節奏，今天特別注意壽山的中心棒次，多用滑球、曲球等球路應戰，收到好的效果。

陳昱勛高一時就有報名鋁棒聯賽，不過因手傷沒上場，他透露，當時剛打完U15賽事、手部不適，全國賽只能在場邊加油，今年能成為主力很開心，大家氣勢也越打越好。

今天另外一場4強賽事，穀保家商與台南海事交手，穀保先發投手吳昊翔5局失2分，打線發揮團隊敲出13安攻勢串聯，穀保終場以10比2、5局搶勝，晉級冠軍戰。

高苑繼110學年度後再度闖進鋁棒聯賽冠軍戰，穀保前一次打入冠軍戰則為108學年度，兩隊前一次鋁棒聯賽爭冠則是在105學年度，當時由穀保奪下冠軍。（編輯：管中維）1131122

高苑
黑豹旗平鎮延長賽勝高苑晉4強 左投劉任右先發飆速
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