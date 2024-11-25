生涯勇奪14面奧運獎牌 澳洲女泳將麥肯伊宣布退休

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）澳洲泳壇獲得最多奧運獎牌，同時也曾8度在不同項目寫下世界紀錄的女泳將麥肯伊（Emma McKeon）今天宣布退休。

法新社報導，現年30歲的麥肯伊生涯勇奪14面奧運獎牌，包括在里約奧運、東京奧運和今夏的巴黎奧運所奪下的6面金牌。

她今天在Instagram上傳過往參加重要比賽的片段，並在貼文中稱，「今天我正式從游泳競賽中退役。早在巴黎（奧運）之前，我就知道這是我最後一次參加奧運。數月來我回顧了自己一路走來的旅程，並思考自己在游泳運動的未來。」

在因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延後至2021年舉辦的東京奧運中，麥肯伊一口氣拿下驚人的7面獎牌，躋身史上最偉大泳將的行列。

她在東京奧運中摘下4金3銅，超越前東德選手奧托（Kristin Otto）於1988年、美國選手考格（Natalie Coughlin）於2008年創下的6面獎牌紀錄。

同年，麥肯伊也追平了女運動員在單屆奧運獲得最多獎牌的紀錄，與俄羅斯體操選手戈羅科夫斯卡婭（MariaGorokhovskaya）在1952年創下的佳績並列第一。（譯者：曹宇帆/核稿：施施）1131125