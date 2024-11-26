朝野4黨齊聚挺台灣英雄 潘孟安：今天都是台灣隊

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）台灣隊在世界12強棒球賽奪冠，台灣英雄大遊行今天登場，民進黨、國民黨及民眾黨3黨秘書長與時代力量黨主席現身為台灣英雄打氣，總統府秘書長潘孟安高喊：「今天我們都是台灣隊。」

文化總會今天舉辦「棒球英雄 台灣尚勇」英雄大遊行，遊行隊伍下午從總統府前出發，總統府秘書長潘孟安、中華職棒會長蔡其昌、國民黨秘書長黃健庭、民進黨秘書長林右昌、民眾黨秘書長周榆修與時代力量黨主席王婉諭齊聚在凱達格蘭大道、公園路口起點，替台灣英雄加油。

台灣隊這次在世界12強棒球賽冠軍戰以4比0完封日本，首度在成棒世界等級賽事摘冠，蔡其昌接受媒體聯訪時表示，感謝民眾對台灣英雄支持，這個榮耀是屬於全台灣民眾。

「今天我們都是台灣隊。」潘孟安表示，大家來自不同政黨，但跟台灣隊所有組織、成員一樣，不同隊伍組成台灣隊後，共同拚台灣第一。

林右昌則向所有選手、民眾說聲「辛苦了」，他高喊，「台灣NO.1 ，我們都是台灣隊，台灣加油。」

黃健庭表示，「每位台灣英雄都是我們的驕傲」，並點名林昱珉、潘傑楷、邱智呈，他們都是台東之光。

周榆修表示，今天是台灣大日子，「台灣第一勇、世界第一等」，他認為所有榮耀都要歸給台灣英雄。

王婉諭呼籲，不分黨派、不分性別、不分角色，「我們都一起挺台灣、支持Team Taiwan。」（編輯：張雅淨）1131126